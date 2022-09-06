а русские так и не смогли поднять иранские дроны

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 15:37

Как и во Второй карабахской войне, турецкие БПЛА «Байрактар» меняют картину боевых действий в Украине. «Это одно из самых эффективных оружий нынешней войны», - заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отметив, что с 31 августа по 2 сентября турецкие беспилотники уничтожили российскую военную технику почти на 30 миллионов долларов.

«Пока российские военные безуспешно пытаются поднять в воздух «высокотехнологичные» иранские дроны, украинская армия вместе с «Байрактарам» громит российские силы под Херсоном и в Харьковской области», - отмечают военные аналитики. Согласно оперативной сводке, в течение последних суток были нанесены 27 ударов по местам скопления живой силы и техники, а также по складам боеприпасов, поражены почти 40 опорных пунктов, уничтожены самолет Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА, пять крылатых ракет типа "Х-101" и т.д. Ранее с «Байрактаров» были уничтожены семь командных пунктов армии России. Генштаб ВСУ показал видео уничтожения турецкими дронами российский военной техники.

Тем временем, украинцы практически взяли город Балаклея, являющийся важнейшим железнодорожным узлом для поставок из России. Михайло Жорохов, известный украинский военный обозреватель, рассказал haqqın.az, как «Байрактары» меняют линию фронта. По его словам, в ходе контрнаступления на Херсонском направлении украинское военные применили «американскую новинку»: установленные на истребителях МиГ-29 ВСУ высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США позволили в течение двух недель уничтожить основные позиции российских ЗРК С-300, «Панцирь-С» и радиолокационные станции. «Важно учесть, - отметил Жорохов, - что именно эти системы российских ПВО серьезно ограничивали действия «Байрактаров». Но наши истребители уничтожили все российские средства, которые могли обнаружить и поразить «Байрактары», после чего в расчищенный пролом пошли турецкие дроны, атака которых и привела к столь мощному результату».

По словам эксперта, российская сторона в Херсонском и Харьковском направлении понесла значительные потери. ВСУ применили тактику удара растопыренными пальцами, когда атака идет сразу по нескольким направления фронта - с севера - в районе Давыдова брода, с юга - вдоль Черного моря и т.д. В результате, были освобождены населенные пункты Высокополье и Ольгино Херсонской области. «На каком направлении продвижение украинской армии будет больше, то и станет основным для ВСУ, - отметил Жорохов. - Есть еще несколько освобожденных населенных пунктов, о которых генштаб пока не сообщает, поскольку подразделения наши там еще не закрепились». Эксперт отметил, что в ходе наступления ВСУ, в Харьковской области, практически, полностью уничтожена вся логистика российской армии. «На сегодняшний день ВСУ сообщает о почти 51 тысяче невосполнимых потерь российской армии, - утверждает Жорохов. - Путин опасается начинать широкомасштабную мобилизацию, а потому перебрасывает в Украину военные части из Дальнего Востока, Сибири, Тувы и Бурятии». По его словам, мощные удары ВСУ по объектам Крыма способствовали усилению мощи контратак украинской армии - российскому командованию пришлось перебросить в Крым крупные военные силы и оголить тем самым некоторые участки фронта. Касаясь военной помощи США и Европы, эксперт отметил, что все поставки оружия координируются западными военными. Украинская армия получает оружие в соответствии с количеством подготовленных военных расчетов.