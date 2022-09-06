По инициативе и при участии Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям в Баку прошли учения по тушению условного пожара.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, учения прошли по следующим адресам: Наримановский район, улица Ибрагима Дадашева, 57, улица Тебриза, 21, улица Алияра Алиева, 6; Хатаинский район, улица М. Хади, 45 и 29/99, а также на рынке «8 км», расположенном в Низаминском районе.