МЧС провело учения по пожарной безопасности видео
По инициативе и при участии Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям в Баку прошли учения по тушению условного пожара.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, учения прошли по следующим адресам: Наримановский район, улица Ибрагима Дадашева, 57, улица Тебриза, 21, улица Алияра Алиева, 6; Хатаинский район, улица М. Хади, 45 и 29/99, а также на рынке «8 км», расположенном в Низаминском районе.
Основной целью проведения учений с привлечением соответствующих сил и средств подразделений пожарной охраны Наримановского, Хатаинского и Низаминского районов города Баку является дальнейшее повышение знаний и навыков личного состава по тушению пожаров, которые могут возникнуть в жилых зданиях и местах скопления людей.
В ходе учений после подачи сигнала «Тревога» при условном возгорании пожарные прибыли на место в установленные инструкцией сроки и «осуществили мероприятия по тушению пожара». Были проведены просветительские беседы с гражданами, проживающими и работающими по соседству, о предупреждении возможных пожаров и необходимых правилах поведения при пожарах.
Учения были успешно завершены, а поставленные цели достигнуты.