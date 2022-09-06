В Армении будут охранять памятник Пашиняну

Возле статуи Никола Пашиняна в Армении установлено несколько камер наблюдения, чтобы уберечь ее голову от очередного отчленения, пишет газета «Грапарак».

Накануне армянские СМИ писали, что уже в пятый раз отломили голову статуе Никола Пашиняна, которую несколько месяцев назад перенесли с шоссе Иджеван-Ноемберян во двор местной церкви, как в более безопасное место.

«Однако местные власти и бизнесмены уже специализировались на ремонте этой статуи, и уже вчера рано утром все было отреставрировано и восстановлено. Каждый раз, когда памятник Николу Пашиняну ломают, его ремонтируют с такой скоростью, словно от этого зависит судьба армянской нации», - пишет издание, отмечая, что возле статуи установлено несколько камер, чтобы вандалы этого больше не повторили.