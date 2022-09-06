Ухудшилось здоровье королевы Елизаветы II обновлено
Британский телеканал BBC поменял эфирную сетку после новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II. Запланированное вещание канала было прервано новостным выпуском, в котором рассказывалось о состоянии здоровья королевы после того, как Букингемский дворец заявил о беспокойстве за ее самочувствие.
Изменение эфирной сетки BBC может быть частью плана, который телеканал должен реализовать в случае смерти Елизаветы II. О нем в 2017 году писала газета The Guardian. План, известный под названием «Лондонский мост», предполагает, что королева может скончаться после непродолжительной болезни. После этого ее личный секретарь Кристофер Геидт должен первым связаться с премьер-министром страны и сообщить ему фразу: «Лондонский мост обрушился».
После этого на BBC сработает «радиосистема тревожного оповещения», которая раз в неделю тестируется на коммерческих радиостанциях. Известно, что репетиции на случай смерти монарших особ ведутся с 1930-х годов.
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Состояние здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II вызывает беспокойство врачей, медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
«Королева чувствует себя удовлетворительно и находится в Балморале», — говорится в сообщении.
Сын британской королевы Чарльз и принц Уильям отправились в Шотландию на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья.
Накануне, 7 сентября, представитель королевской пресс-службы сообщил, что по совету врачей было перенесено заседание королевского Тайного совета.
Днем ранее Елизавета II приняла в шотландском замке Балморал отставку покинувшего пост главы правительства Бориса Джонсона, а затем провела аудиенцию для избранной на его место Лиз Трасс. Королева поручила той сформировать новое правительство, а затем назначила новых министров.
Назначение нового премьер-министра прошло в Балморале, а не в Букингемском дворце, так как в конце августа врачи посоветовали находящейся в Шотландии королеве отказаться от длительных поездок и путешествий из-за состояния здоровья.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая встречалась с королевой накануне, заявила, что мысли всех британцев сейчас с Елизаветой II и ее семьей.
96-летняя Елизавета II в последние месяцы регулярно отказывается от различных мероприятий по состоянию здоровья. В частности, она практически не принимала участия в празднествах по поводу 70-летия своего восшествия на престол в начале июня.