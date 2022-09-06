Британский телеканал BBC поменял эфирную сетку после новостей об ухудшении здоровья королевы Елизаветы II. Запланированное вещание канала было прервано новостным выпуском, в котором рассказывалось о состоянии здоровья королевы после того, как Букингемский дворец заявил о беспокойстве за ее самочувствие.

Изменение эфирной сетки BBC может быть частью плана, который телеканал должен реализовать в случае смерти Елизаветы II. О нем в 2017 году писала газета The Guardian. План, известный под названием «Лондонский мост», предполагает, что королева может скончаться после непродолжительной болезни. После этого ее личный секретарь Кристофер Геидт должен первым связаться с премьер-министром страны и сообщить ему фразу: «Лондонский мост обрушился».

После этого на BBC сработает «радиосистема тревожного оповещения», которая раз в неделю тестируется на коммерческих радиостанциях. Известно, что репетиции на случай смерти монарших особ ведутся с 1930-х годов.

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Состояние здоровья 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II вызывает беспокойство врачей, медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Букингемского дворца.