Успешно завершены проекты, реализованные в рамках «Программы технического сотрудничества по усилению потенциала финансовых посредников» между сотрудничающим с престижными международными финансовыми институтами ОАО ТуранБанк и Европейским Банком Реконструкции и Развития (EBRD).

Упомянутый проект реализован при поддержке Фонда инициативы Европейского Союза EU4Business, Министерства казначейства и финансов Турции.

7 сентября Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) провел в отеле Four Seasons заключительное мероприятие, посвященное результатам этих проектов. На мероприятии было отмечено успешное завершение программы поддержки повышения потенциала финансовых институтов Азербайджана, и сотрудникам ТуранБанк, активно участвовавшим в проекте, были вручены сертификаты и сделано фото на память.

Для сведения укажем, что в рамках упомянутого проекта технической помощи TуранБанк сотрудничал по увеличению потенциала финансирования модулей Риск, Комплаенс и Микро, Малых и Средних Предпринимателей. Проект, выполненный в рамках модулей Риск и Комплаенс, охватывал направления эффективного управления мероприятиями по управлению рисками в ТуранБанк, адаптации комплаенс-процедур к международным стандартам, совершенствования организационной структуры. Проект был успешно реализован престижной международной консалтинговой организацией TA Consult Partners.

Основной целью проекта, который охватывает направление повышения финансового потенциала субъектов Микро, Малых и Средних Предпринимателей, было усиление кредитного потенциала TуранБанк, совершенствование организационной структуры, подготовка маркетинговой стратегии финансирования субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. Проект был успешно реализован престижной консалтинговой компанией Business & Finance Consulting GMBH BFC.

ТуранБанк, придающий особое значение сотрудничеству с зарубежными финансовыми институтами, продолжит сотрудничество как с Европейским Банком Реконструкции и Развития, так и с другими финансовыми институтами по потенциальным бизнес-проектам.

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