Украинцы освободили село в Донецкой области

Вооруженные силы Украины улучшили свое тактическое положение на Краматорском направлении, а также взяли под контроль населенный пункт Озерное. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Он отметил, что на Краматорском направлении украинские бойцы продвинулись в глубину до 2 км. "В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны вместе с подразделением 15-го полка Нацгвардии продвинулись в глубину до 3 км и освободили населенный пункт Озерное", - сказал Громов.