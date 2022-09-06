Генштаб Украины рассказал о наступлении в Харьковской области

Украинские военные начали оборонительные операции на Харьковском направлении с целью возвращения захваченных Россией территорий. В настоящее время украинские бойцы вклинились в оборону россиян на глубину до 50 км, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов. Его заявления приводят украинские СМИ.

"В рамках проведения на Харьковском направлении оборонительных операций с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ ведут активные боевые действия на определенных направлениях. В настоящее время воинские части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км", - заявил Громов.