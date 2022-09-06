Подготовил: Валерий Кантор, собкор 16:29

Британский таблоид Daily Express опубликовал материал с интригующим заголовком: «Находящаяся в изгнании иранская императрица планирует вернуть себе «Павлиний трон», чтобы остановить ядерную гонку». Как утверждает Фарах Пехлеви – вдовствующая супруга шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви, а также первая императрица, коронованная в Иране со времен арабского вторжения в VII веке, власть исламских фундаменталистов, осуществивших в 1979 году государственный переворот, не может считаться законной, что в соответствии с Конституцией Ирана 1906 года делает ее истинной главой государства.

После смерти своего супруга, скончавшегося в Каире от рака в 1980 году, 83-летняя Фарах более сорока лет живет в изгнании в Париже и крайне обеспокоена ядерной гонкой, устроенной нынешними властями Ирана, а также последствиями, которые могут произойти вне зависимости от того, будет утверждена ядерная сделка или нет. Как сказал один из приближенных Фарах Пехлеви: «…Королева остро чувствует: если не сейчас, то когда?» Речь идет о создании альтернативного иранского «правительства в изгнании». Обозреватель Daily Express полагает, что в этой связи уже разработан план действий, включающий в себя открытие ряда параллельных дипломатических миссий Ирана в Саудовской Аравии и соседних государствах, подписавших в 2020 году с Израилем «соглашения Авраама». Пока непонятно, будут ли Эмираты в какой-то степени финансировать альтернативные представительства, однако наиболее сенсационным пунктом этого плана является запланированный на конец года визит Фарах Пехлеви в Израиль, где, как предполагается, она выступит в Кнессете. Издание ссылается также на еще один британский таблоид, Sunday Express, который цитирует советника императрицы Фирузе Гафарпура: «Ее Императорское Величество, как и ее сын, наследный принц Реза, прекрасно осведомлены о недовольстве иранцев, живущих в условиях жестокого диктаторского режима. Это беспокойство усилилось в связи с амбициями Тегерана в плане создания ядерного оружия, и тем, что даже если сделка с США будет перезаключена, власть аятолл не откажется от прежних амбиций».

По словам Гафарпура, «императрица считает, что ее популярность в Иране, где люди все еще повторяют имя Пехлеви, нисколько не ослабла, и это позволяет надеяться, что именно она может, наконец, предоставить иранцам альтернативу, которую они приветствовали бы – конституционную монархию, базирующуюся на принципах демократии, надлежащие правовые процедуры и соблюдение прав человека, которые смогут обеспечить иранцам как региональную, так и международную стабильность». Хотя намерения вдовствующей императрицы добиться кардинальной смены власти в Иране озвучены только сейчас, им предшествовали достаточно прозрачные намеки, сделанные Фарах в различных интервью, где она говорила, что хотела бы вернуться умирать в «свободный Иран». В частности, в беседе с корреспондентом итальянской газеты Libero Фарах Пехлеви отметила: «После всего, что было сказано против нашей семьи, многие из тех, кто в то время выступал против нас, поняли, что на самом деле делал шах для нашей страны. И самое главное, что иранцы, родившиеся после 1979 года, также начинают это понимать. Похоже, сильное чувство симпатии и любви к шахской семье постепенно нарастает, в последние месяцы в Иране прошли многочисленные уличные демонстрации, на которых молодые люди скандировали: «Реза Шах рухат шад» («Шах Реза, да будет счастлив твой дух!»). Подумайте о том, каким стабильным и процветающим был когда-то Иран, и в каком жалком положении он находится сегодня, под властью режима аятолл. Сейчас многие понимают, сколько хорошего было сделано во времена Пехлеви». Ссылаясь на мнение британских экспертов, Daily Express утверждает, что в Иране растет и крепнет ностальгия по свергнутой династии Пехлеви. «Согласно июньскому опросу иранцев, проведенному Bayan Media, – пишет таблоид, - Фарах Пехлеви остается одним из главных фаворитов среди оппозиционных групп, призывающих к свержению режима: 70 процентов иранцев в возрасте от 28 до 40 лет признаются, что доверили бы ей контроль над страной в период, предшествующий переходу к реальной демократии».

По мнению Кэтрин Перес-Шакдам из аналитического центра Общества Генри Джексона (трансатлантический аналитический Центр, базирующийся в Лондоне – ред.), даже находясь в изгнании, императрица Фарах активно поддерживала свой народ, занимаясь благотворительностью, помогая своим согражданам и, невзирая на противодействие режима, продолжая общаться по электронной почте и в социальных сетях с иранцами, живущими в Иране. «Сторонники монархии в Иране считают, что притязания Фарах Пехлеви абсолютно законны, – говорит Кэтрин Перес-Шакдам. – Она обладает конституционной властью, ее муж, шахиншах Реза Пехлеви, сделал Фарах регентом до тех пор, пока в Иране не будет коронован его законный преемник. Я думаю, она просто ждала подходящей возможности и времени, чтобы использовать силу своего голоса». В свете позиции, занятой вдовствующей императрицей Ирана, таблоид приводит слова шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который, обращаясь к «Книге царей» Фирдоуси, сказал незадолго до смерти: «Иностранец не может понять значение монархии для Ирана. Это наш образ и наш путь, без которого мы как страна существовать не можем». Как считает Перес-Шакдам, Фарах Пехлеви заняла столь активную позицию именно сейчас по многим причинам: во-первых, режим аятолл усилил репрессии против инакомыслящих, которых становится все больше, во-вторых, того требует безотлагательность переговоров по ядерной программе и, наконец, в-третьих, заметно активизировалась деятельность за границей Корпуса стражей исламской революции.