За последние десять дней были обнаружены и обезврежены 72 противопехотных и 2 противотанковых мины армянского производства на освобожденных территориях Лачинского и Кельбаджарского районов, передает Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в течение сентября текущего года инженерно-укрепленными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных территориях были обнаружены и уничтожены 73 единицы противопехотных, 47 единиц противотанковых мин и 8 единиц неразорвавшихся боеприпасов, полностью очищены 273 гектара территории.

В целом на этих территориях на сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 26 тысяч 455 гектаров. Выявлено и уничтожено 7558 противопехотных, 2342 противотанковых мины и 9944 неразорвавшихся боеприпаса.