Срочно: Азербайджан передаст Армении пять военнослужащих

Руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан сегодня передаст Армении еще пять армянских военнослужащих. Процедура передачи военнослужащих состоится в одной из приграничных с Арменией зон.

Напомним, что 30 августа при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля состоялась встреча президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Одним из результатов встречи стала договоренность о передаче армянских военнослужащих. Тем самым Азербайджан в очередной раз продемонстрировал, что поддерживает гуманитарную повестку.