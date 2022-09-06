Из-за санкций: олигарх вернулся в Россию

Российский миллиардер Герман Хан вернулся в Россию из-за персональных санкций Запада. До этого он жил в Лондоне около 10 лет, сообщает Bloomberg.

Его состояние оценивается в $7,7 млрд. Герман Хан курирует активы «Альфа-Групп», имеет долю в X5 Group, в компании мобильной связи Vimpelcom и в инвестиционном фонде LetterOne. После начала войны в Украине он и его коллеги попали в западные санкционные списки, что сильно усложнило их жизнь за рубежом. Миллиардер стал первым из тех, кто вернулся.

«К большому удовольствию Кремля Запад сыграл важную роль в консолидации как местных элитных кругов, так и масс», – говорит бывший консультант Кремля, политолог Глеб Павловский. По его мнению, миллиардеры превращаются «в актив партии войны» под давлением Запада.