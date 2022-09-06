Индия отказывается работать с Россией?

Индийские банки массово отказываются открывать счета российским кредитным организациям для транзакций в рупиях и рублях, пишет Economic Times.

Источники издания утверждают, что организации опасаются работать с Москвой, так как они могут попасть под вторичные санкции.

«Банки со значительным международным бизнесом сомневаются, а многие частные банки имеют листинг на американских биржах. А у банков уже много проблем, и для них это может стать еще одной головной болью», - сказал неназванный источник.

В июле Центробанк Индии ввел послабления в регулировании валютных операций. 7 сентября индийских банкиров вызвали на совещание в ЦБ, чтобы обсудить препятствия для перехода на операции в нацвалютах. Но частные банки, среди которых наибольшее число «отказников», отправили на встречу младших топ-менеджеров. Таким образом они показали отсутствие интереса к теме.