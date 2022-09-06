Норвегия передала Украине противотанковые ракеты Hellfire

Норвегия передала Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки, блоки наведения и приборы ночного видения, находившиеся на вооружении армии Норвегии, объявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм, сообщают украинские СМИ.

“Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами", - заявил министр.

По его словам, ракетой легко управлять, ее можно использовать против как наземных, так и морских целей.

Hellfire – американская управляемая противотанковая и противовоздушная ракета в различных модификациях, запускается с закрытой позиции без прямого визуального контакта с целью. Применяется против объектов с сильной защитой: вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов, наземных транспортных средств. Дальность поражения – до 8 километров.