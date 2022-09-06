Интерпол прекратил розыск зятя Сержа Саргсяна

Интерпол прекратил розыск бывшего посла Армении в Ватикане, зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна, сообщает Генпрокуратура Армении.

Отмечается, что в рамках уголовного дела М.Минасян 17 марта 2020 г. был привлечен в качестве обвиняемого по делу о превышении должностных полномочий, незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах. 23 марта 2020 года он был объявлен в розыск и Интерполу были представлены соответствующие документы и обоснования, связанные с его обвинением, для объявления его уже в международный розыск.

«В результате, согласно полученным в армянском национальном бюро Интерпола данным, выяснилось, что на основе рассмотрения обращения Минасяна 7 июля 2022 года Интерпол прекратил его международный розыск», - пишет Генпрокуратура Армении.