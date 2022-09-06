«Муганбанк» успешно завершил совместный проект с ЕБРР
Успешно завершилась программа, финансируемая Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским cоюзом (ЕС) и Министерством финансов и казначейства Турции. В программе, направленной на повышение устойчивости местной финансовой системы и стимулирование кредитования микро-, малых и средних предприятий, приняло участие и ООО «Муганбанк».
Первое направление программы было сосредоточено на укреплении стратегии и бизнес-планирования, управлении рисками, информационных технологиях и решении проблемных кредитов.
Второе направление было направлено на расширение доступа к финансированию ММСП путем развития кредитных операций для отдельных банков, маркетинговых стратегий, обучения персонала и создания подразделений по мониторингу и взысканию.
Глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова, выступая на мероприятии, посвященном закрытию проекта, отметила успешное завершение программы поддержки наращивания потенциала финансовых институтов Азербайджана.
Кроме того, за успешное участие в реализации Программы технического сотрудничества по усилению потенциала финансовых инструментов Азербайджана председатель правления ООО «Муганбанк» Эльнур Аббасов, генеральный директор Асиф Азизов, директор департамента управления бизнес-процессами Новруз Годжалы, замдиректора департамента информационных технологий Вадим Гречнёв и главный специалист департамента кредитного мониторинга и проектного финансирования Эльман Эминов были награждены сертификатами.