«Муганбанк» успешно завершил совместный проект с ЕБРР

Успешно завершилась программа, финансируемая Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским cоюзом (ЕС) и Министерством финансов и казначейства Турции. В программе, направленной на повышение устойчивости местной финансовой системы и стимулирование кредитования микро-, малых и средних предприятий, приняло участие и ООО «Муганбанк».

Первое направление программы было сосредоточено на укреплении стратегии и бизнес-планирования, управлении рисками, информационных технологиях и решении проблемных кредитов.

Второе направление было направлено на расширение доступа к финансированию ММСП путем развития кредитных операций для отдельных банков, маркетинговых стратегий, обучения персонала и создания подразделений по мониторингу и взысканию.