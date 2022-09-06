Помощник Путина раскритиковал юань

Помощник президента России Максим Орешкин не разделяет общий оптимизм относительно перспектив юаня как системообразующей валюты для российских резервов, его слова передает «Интерфакс».

«Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты», — отметил он. Ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировал скорое увеличение доли юаня в золотовалютных резервах (ЗВР) российского Центробанка.

Помощник Путина раскритиковал эту инициативу. «Минфин сейчас предлагает инвестировать в юань и говорит о том, что нужен сбалансированный бюджет, потому что инвесторы нам не поверят, мы не сможем занимать и так далее. Но Китай — это страна с дефицитом бюджета в пять процентов ВВП в этом году. В этом смысле Антон Германович как инвестор — почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета?», — задался вопросом Орешкин.