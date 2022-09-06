Почти 400 новых заболевших коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 396 случаев заражения коронавирусом, 553 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Пять пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 816 985 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 804 115 человек вылечились, 9 843 скончались, число активных больных – 3 027.

За прошедшие сутки проведено 3 772 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 184 639 тестов.