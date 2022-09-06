Зеленский встретился в Киеве с госсекретарем США
Находящийся с визитом в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает CNN, в ходе встречи Блинкен проинформировал Зеленского о последнем транше США по безопасности.
«Президент Байден открыто заявил о том, что мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Я еще раз заявил об этом президенту Зеленскому и его команде в Киеве, который является и останется столицей суверенной и независимой Украины», - отметил Блинкен.