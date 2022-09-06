Зачем работавший на Россию украинский шпион приезжал в Азербайджан?

Сообщается, что он работал на российские спецслужбы в течение пятнадцати лет.

Сотрудника Кабинета министров Украины осудили за шпионаж в пользу России. Как сообщают украинские СМИ, Василий Мехеда, житель Киевской области, работавший в секретариате правительства Украины и арестованный в начале апреля, был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как отмечено в материалах следствия, в последние годы Мехеда занимал в секретариате Кабинета министров должность старшего референта отдела анализа корреспонденции и мониторинга, а потому с января 2001 года имел доступ к государственным тайнам, который был отменен 24 июня 2010 года.

В 2006 году Василий Мехеда по просьбе своего коллеги, также работавшего в Кабинете министров Украины, впервые сделал копии конфиденциальных документов. За выполнение таких заданий он каждый раз получал от 800 до 3.000 долларов. А еще через год вместе со своим коллегой Мехеда вылетел в Москву, где сотрудники ФСБ предложили им сотрудничество на постоянной основе, на которое оба украинца согласились.

В течение последующих трех лет Василий Мехеда копировал и пересылал тайную информацию из Кабмина, интересовавшую российские спецслужбы. С 2010 по 2015 годы это сотрудничество было прервано, однако потом возобновилось.

Сотрудник аппарата правительства Украины получил от ФСБ специальное устройство и карты памяти для фотографирования секретных документов, а также телефон со специальными программами для конфиденциальной связи.

Периодически Мехеда выезжал в Россию, Беларусь, Турцию, Азербайджан, Армению и на Кипр, где в обмен на фотоснимки получал от ФСБ деньги.

«Он полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием», — сказал корреспонденту BBC адвокат шпиона, Виктор Овсянников.

Суд счел чистосердечное признание Василием Мехедой своей вины как смягчающее обстоятельство и сократил срок максимального наказания по статье с пятнадцати до двенадцати лет тюремного заключения.