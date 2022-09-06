Лига Европы: «Карабах» в гостях у «Фрайбурга»

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в немецком Фрайбурге на стадионе «Европа Парк» начнется матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы между местным одноименным клубом и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

Обслуживать матч будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Эриком Ламбрехтсом.

Обе команды выступают в группе «G» вместе с греческим «Олимпиакосом» и французским «Нантом». Эти команды сегодня сыграют во Франции.

Ранее жребий дважды сводил «Карабах» с немецкими клубами. В 2010 году агдамцы в заключительном квалификационном раунде Лиги Европы два раза уступили дортмундской «Боруссии» - 0:4, 0:1.

Спустя три года на этой же стадии того же турнира «Карабаху» достался франкфуртский «Айнтрахт». На этот раз обошлось без разгрома, но оба матча азербайджанский клуб все же проиграл – 0:2, 1:2.

Всего азербайджанские и немецкие клубы в еврокубках встречались восемь раз и во всех матчах побеждали представители Германии.

Если «Карабах» в девятый раз подряд будет играть на групповой стадии еврокубка, то «Фрайбург» является нечастым гостем на европейской арене. Команда лишь четыре раза попадала в еврокубки. Дебют состоялся в 1995 году, когда «Фрайбург» проиграл чешской «Славии» в первом же раунде.

Впервые в групповой этап сопернику «Карабаха» удалось пробиться в 2013 году. Тогда в группе Лиги Европы вместе с испанской «Севильей», португальским «Эшторилом» и чешским «Слованом» «Фрайбург» занял 3-е место и выбыл из борьбы. А в сезоне 2017/18 команда Кристиана Штрайха и вовсе умудрилась уступить в квалификации Лиги Европы словенскому «Домжале».

В прошлом сезоне чемпионата Германии «Фрайбург» занял 6-е место и спустя пять лет вновь сыграет в еврокубках. При этом в данный момент команда с 12 очками лидирует в немецкой Бундеслиге. В чемпионате Германии сыграно 5 туров.