Делегации была предоставлена подробная информация о городе Шуша, его истории и туристическом потенциале.

Около 40 международных путешественников из более чем 20 стран посетили город Шуша.

В то же время гостям было сообщено, что за 30 лет оккупации религиозные памятники, в том числе мечети, подверглись армянскому вандализму.

Отмечено, что сразу после освобождения города Шуша от оккупации в этих мечетях начались ремонтно-восстановительные работы.

Международные путешественники ознакомились с расстрелянными армянами памятниками Бюльбюля, Натаван и Узеира Гаджибекова.

Делегация во главе с основателем одного из 4 крупнейших клубов путешественников в мире американского клуба MTP (Most Travelled People) Чарльзом Велей после города Шуша отправится в Агдам.