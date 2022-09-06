Кит Рейес: За 1-2 года Карабах будет готов для туризма

«Откровенно говоря, я не знал, что ожидать от поездки». Об этом АПА сказал путешественник из Канады Кит Рейес.

Сказав, что ранее он приезжал в Азербайджан, путешественник подчеркнул, что впервые посещает Карабах.

«Панорама, которую я увидел, прекрасна. Я люблю горы. Это было интересным опытом для меня. С нетерпением жду, чтобы увидеть больше в сегодняшней и завтрашней прогулке по Карабаху. Я побывал в 125 странах. В мире трудно найти место, о котором я не слышал или где я не бывал. Однако о туристическом потенциале Карабаха у меня информации нет. Думаю, за 1-2 года этот регион будет готов для туризма», - сказал он.