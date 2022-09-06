Али Асадов заслушал доклады Микаила Джаббарова и Самира Шарифова

На заседании под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены поручения, вытекающие из утвержденной распоряжением президента от 22 июля 2022 года "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", проекты государственного и сводного бюджетов на 2023 год и последующие три года, уточненные макроэкономические прогнозируемые показатели на среднесрочную перспективу и другие текущие вопросы.

На заседании были обсуждены доклады министров экономики и финансов Микаила Джаббарова и Самира Шарифова. Профильным структурам даны соответствующие поручения по представлению в Кабинет Министров Азербайджанской Республики проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год.