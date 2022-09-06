Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 20:47

Контрнаступление украинской армии в направлении Харькова продолжается уже третий день. Подтверждено, что освобождены несколько населенных пунктов, а российская группировка в городе Балаклея, одном из крупнейших населенных пунктов области, была окружена. Согласно отчету Института изучения войны США (ISW), на сегодняшний день украинская армия смогла освободить всего 400 квадратных километров территории. Сообщается, что только за минувшие сутки украинская армия продвинулась на 20 километров в северо-западном направлении от города Изюм. Российские источники подтверждают, что украинская армия продвинулась еще дальше - более чем на 30 километров. Тарас Березовец, офицер Первой отдельной бригады специального назначения ВСУ, политолог, является одним из участников той контрударной операции. Он был свидетелем того, как воздушно-десантные части русской армии спешно отступали из окрестностей города Балаклея. По его словам, во время боев в поселке Новая Гусаровка под Балаклеей российские десантники оставили свои позиции и бежали. Некоторые из них бросились в реку, чтобы спастись. Украинские бойцы захватили знамя 150-й Идрицкой дивизии ордена Кутузова.

«Они оставили нам свое оружие: «Фаготы», сверхсекретные РЭБы, кучу снарядов для пушек, много мин и патронов, одним словом, оставили очень много», - сказал Березовец. Затем Березовец напомнил о правиле, которое существует со времен Древнего Рима: если военная единица потеряла свой боевой флаг, она должна быть расформирована. «И поскольку они «прогуляли» свой флаг, они должны быть расформированы, причем, с позором», – подчеркнул украинский военнослужащий. Также Березовец заявил, что бригаде удалось снять на видео всю эту позорную для российской армии историю. «Они прыгали в реку Северский Донец. Они бросили все: оружие, флаг, свою честь и плыли через реку. И наш коптер все это снял. Эпичное видео. Это будет интересно посмотреть», - добавил офицер. Как сообщалось, украинские силы заняли позиции в непосредственной близости от города Балаклея, а российские части в городе предпринимают хаотичные попытки прорвать блокаду. Некоторые из них попали в плен. Передача Балаклеи под контроль Украины усложняет обеспечение 30-тысячной группировки российской армии в городе Изюм Харьковской области и создает фактическую блокадную ситуацию. Однако грунтовая дорога, проходящая за пределами населенных пунктов, еще работает на обеспечение группировки. Российские источники сообщают, что украинская армия атаковала в направлении Харькова с участием 9 тысяч солдат и 220 танков. Россияне пока не подтвердили, что Балаклея находится в осаде, но в социальных сетях циркулируют видеоролики, на которых видно, как россияне в штатском покидают город или попадают в плен.

Российский военный пропагандист Александр Коц также подтверждает, что ситуация в Балаклее ужасная. По его словам, украинские формирования продолжают попытки наступления в Харьковской области, стремясь взять под контроль Балаклею и отрезать от путей снабжения Изюмскую группировку ВС РФ. «На 9:00 противник пока город не взял. За ночь были две попытки войти в Балаклею с западного направления, но отбиты русскими силами. В городе остаются наши подразделения. С утра возобновились боевые действия вокруг Шевченково. Противник пытается взять под контроль трассу Чугуев-Купянск. К югу от Балаклеи ВСУ продолжают пытаться выйти на перекресток в районе населенных пунктов Веселое и Кунье, чтобы перерезать артерии снабжения нашей Изюмской группировки. Работает наша авиация, артиллерия и подтянувшиеся резервы. Ситуация тяжелая, к утру могла бы быть катастрофической, но нет. Парни держатся. На некоторых участках ВСУ сумели за последние сутки продвинуться на 20, а где-то – 30 километров вглубь подконтрольной нам территории.Посыпать голову пеплом не надо, надо готовить контрнаступление, пользуясь тем, что противник оторвался от своей артиллерии», – пишет Коц в своем телеграм-канале.