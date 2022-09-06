Чарльз Велей: За последний год я трижды побывал в Карабахе

При каждом визите на освобожденные от оккупации территории Азербайджана мы становимся свидетелями прогресса. Об этом сообщил АПА учредитель американского клуба MTP (Most Travelled People) Чарльз Велей.

Он подчеркнул, что строительные и восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, дают внушительные результаты.

«За последние 12 месяцев я трижды побывал в Карабахе. При каждом приезде сюда мы становимся свидетелями прогресса. Здесь были разрушения вследствие 30-летней оккупации, а сейчас азербайджанцы строят новые населенные пункты. При каждой поездке я замечаю что-то новое. Например, в ходе нынешнего визита мы стали свидетелями того, что в Шуше завершилось строительство отеля. Он очень привлекательный. Кроме того, есть «Дорога Победы» в Шушу, сейчас строятся и более скоростные дороги, новые мосты. Восстановительные работы, проводимые Азербайджаном, продолжаются в позитивном направлении», - подчеркнул путешественник.