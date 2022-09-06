Компания из ОАЭ будет управлять воздушным движением над Афганистаном

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов подписала контракт с Афганистаном на управление воздушным движением по всей стране, так как власти талибов стремятся расширить международные рейсы.

Хотя некоторые рейсы выполняются из аэропорта Кабула, крупным иностранным авиакомпаниям требуется значительная дополнительная поддержка для возобновления полного обслуживания, передает AFP.

Полноценное функционирование столичного аэропорта, который был разрушен в августе прошлого года во время массовой эвакуации мирных жителей после того, как талибы пришли к власти, рассматривается как решающий фактор для возрождения разрушенной экономики Афганистана.