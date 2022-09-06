США захотели реформировать Совбез ООН

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что страна на предстоящей в конце сентября неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН хочет обсудить реформирование Совета Безопасности организации. Данную тему она собирается поднять совместно с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

«Мы должны прийти к консенсусу по разумным и заслуживающим доверия предложениям об увеличении числа членов Совета Безопасности. В ходе Генассамблеи в этом месяце президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и я планируем провести широкие консультации по поводу нашей индивидуальной и коллективной ответственности в рамках Устава ООН, в том числе по крайне важным вопросам реформы Совбеза и других органов ООН», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что необходимо не защищать статус-кво, а показывать готовность идти на компромиссы. Томас-Гринфилд добавила, что Совбезу необходимо лучше отражать те глобальные реалии, которые имеются на сегодняшний день.