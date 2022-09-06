В Британии объявлен национальный траур

Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Ему 74 года. При этом он необязательно будет Карлом III, поскольку может сам выбрать себе тронное имя.

В Британии объявлен 10-дневный национальный траур после смерти королевы Елизаветы II. Как сообщает Sky News, он продлится до похорон.

Отмечается, что на сайте Букингемского дворца Чарльз уже назван королем, а его жена Камилла — королевой-консортом.

Как сообщает The Guardian, церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал. Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании.