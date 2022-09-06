В Британии объявлен национальный траур
В Британии объявлен 10-дневный национальный траур после смерти королевы Елизаветы II. Как сообщает Sky News, он продлится до похорон.
Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Ему 74 года. При этом он необязательно будет Карлом III, поскольку может сам выбрать себе тронное имя.
Отмечается, что на сайте Букингемского дворца Чарльз уже назван королем, а его жена Камилла — королевой-консортом.
Как сообщает The Guardian, церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.
Ранее сообщалось, что королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в замке Балморал. Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании.