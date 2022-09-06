Польша купит почти сотню американских вертолетов

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти намерены приобрести у США 96 ударных вертолетов Apache. Об этом сообщает Польское телевидение.

«Мы обсуждали запрос, который мы подали в Вашингтон по вопросу получения 96 ударных вертолетов Apache», – сказал он. Блащак отметил, что власти республики «хотят приобрести эти вертолеты для польской армии».

«Я также обратился с просьбой, чтобы в период производства вертолетов можно было взять в лизинг вертолеты из запасов сухопутных войск США. Мы начинаем переговоры. Надеюсь, что они пройдут быстро и завершатся успехом», – заявил Блащак.