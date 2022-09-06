Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи видео
Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
"Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки "Kraken". Сегодня, 8 сентября, 16:00", – говорит украинский военнослужащий на опубликованном видео.
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