Пашинян заявил, что не удалось достичь договоренностей с Азербайджаном

Армения и Азербайджан 31 августа в Брюсселе не смогли достичь договоренностей по важнейшим вопросам двусторонней повестки дня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на встрече с представителями армянской общины Владивостока.

«Должен сказать, что в ходе той встречи нам не удалось зафиксировать общие позиции по наиболее важным или наиболее волнующим нас вопросам, в частности, речь идет о нагорно-карабахской проблеме. Но, с другой стороны, обе стороны, и Азербайджан, и Армения фиксируют свое желание по достижению и установлению мира», - сказал Пашинян, которого цитирует «Азатутюн».

По словам премьер-министра Армении, Азербайджан считает, что проблема Карабаха решена и обсуждать больше нечего.

«Наша позиция, и очевидно позиция международного сообщества не совпадает с позицией Азербайджана», - отметил премьер-министр Армении, добавив, что Москва также не разделяет точку зрения Баку по этому вопросу.