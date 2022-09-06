Арестович назвал главную проблему российской армии

Главная проблема российской армии в Украине – нехватка людей, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Они приперлись со 170 тысячами захватывать Украину. Хотя Сталин создал четыре Украинских фронта общей численностью 2,5 млн, чтобы это завоевать. И не потому что он был дурак – наоборот, потому что они считать умели хорошо.

В первую ливанскую войну Израиль создал группировку в 76 тысяч против палестинских группировок, вооруженных автоматами. И сказать, что им там было легко – было бы неправильно. А россияне со 170 тысячами пытаются завоевать Украину.

Они размазаны тонкой линией по всей линии фронта, и если украинские войска протыкают эту линию, то дальше некому держать оборону», - объяснил Арестович.