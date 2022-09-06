Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку

Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за сутки из украинских портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран. По его словам, география украинского аграрного экспорта морем очень широкая.

«Только за сегодняшний день из наших портов вышли четыре судна с агропродукцией для азиатских стран.

В эти часы на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Вчера вышел балкер с пшеницей для Кении – более 50 тысяч тонн.

Сейчас в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии. В порту Южный ожидает загрузки судно, следующего в Индию... То есть география украинского аграрного экспорта морем очень широка.

Буквально каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь по отношению к ней", - сказал он.