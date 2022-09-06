США хотят сбить цены на нефть

Представители администрации США изучают способы предотвращения резкого роста цен на топливо. Как передает Bloomberg, в том числе изучается возможность дополнительного высвобождения запасов нефти из стратегических резервов.

По данным агентства, чиновники предупредили о возможном увеличении стоимости топлива в декабре, когда в силу вступят санкции ЕС в отношении поставок из РФ.

Отмечается, что переговоры о высвобождении носят предварительный характер, окончательное решение еще не принято.