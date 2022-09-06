«Я и вчера говорил, что будем бороться до конца, не боясь соперника, - говорит рулевой чемпионов Азербайджана. – Если не считать первые 10-15 минут, которые были связаны с таким пенальти в наши ворота, остальное время сыграли хорошо. Мы играли против лидера Бундеслиги. Повышаем наш опыт и будем готовиться к следующим матчам.

Отличная атмосфера была на стадионе. Был футбольный праздник. Думаю, болельщики довольны. Поздравляю соперника и их главного тренера.

Как я могу прокомментировать назначенный пенальти в наши ворота и неназначенный в ворота «Фрайбурга»? Сейчас что-то говорить нет смысла. Пользы от этого не будет. Если на 2-й минуте дается такой пенальти в наши ворота, это нам не на руку. Что касается второго пенальти, то, как рассказали мне мои футболисты, игрок «Фрайбурга», нарушивший правила, сам признал, что был стопроцентный пенальти. Я сам эпизода не видел.

В матчах против таких серьезных команд даже самая мелкая деталь может повлиять на нашу игру. Но это нас не сломит. Надеюсь, что в следующих матчах судейство будет более точным. Мы можем пропустить несколько голов, но бояться соперника не должны. А решения судьи, увы, мы изменить не можем.

Турала Байрамова не за что ругать в эпизоде с пенальти. Футбола без борьбы не бывает. Если он обыгрывает своего оппонента в силовой борьбе даже при условии назначения такого пенальти в наши ворота, то я могу этому быть только рад. Я не согласен, что Турал сыграл слабо.

Почему не играл Филип Озобич? С Озобичем все нормально. Просто сегодня я выбрал такой состав.

Что мы обсуждали с главным тренером «Фрайбурга» до и после игры? До матча он сказал, что с нами приятно играть, что у нас хорошая команда, играющая в хороший футбол. Я сказал, что и нам очень приятно играть с таким соперником. А после игры он повторил, что у нас интересная команда, что увидимся в Баку.

Если сравнивать наши с «Фрайбургом» составы, то у них возможности раз в 10 больше наших. Нам сложно держать 20 игроков одинакового уровня. Но нам нужно поднимать уровень своих игроков. У нас есть 4-5 футболистов, которые добились прогресса. Я бы тоже хотел, чтобы у нас и других наших клубов возможности были значительно выше. Тогда в таких играх нам будет легче. Но сегодня я доволен игрой, которую показали футболисты, имеющиеся у нас в наличии.

Мы превзошли соперника почти по всем статистическим показателям?

Статистика имеет важное значение в футболе. Я уделяю этому аспекту внимание. Хорошая статистика придает уверенность игрокам.

Ждал ли я, что мы превзойдем соперника по статистическим показателям? На этот вопрос я никак не могу ответить «нет». Получится, что я не верю в команду. Мы изучили соперника. И если нам удалось превзойти «Фрайбург» по статистическим показателям, то значит, мы это заслужили».