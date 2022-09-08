Главный тренер «Фрайбурга»: «Пенальти там не было»

«Карабах» очень сильная команда. Как только мы теряли мяч, соперник играл вперед. У «Карабаха» такая тактика. После игры я поблагодарил игроков азербайджанской команды за игру.

В Баку нам будет сложнее? Надеюсь, что нет (улыбается). Это будет очень интересная игра.

Мне очень хочется поехать в Баку. Я пробовал азербайджанские блюда. Много читаю про страны вашего региона. Хотел до пандемии поехать в Грузию.

Я думаю, что в этой группе нет фаворитов. Все четыре команды одной силы. Пока не могу сказать, кто будет первым, а кто – четвертым. Вполне вероятно, что отрыв между первым и четвертым местом будем очень маленьким.

Я не видел первый эпизод с пенальти. Я посмотрю завтра. Второй эпизод видел вскользь по монитору. Да, там был жесткий контакт, но, на мой взгляд, пенальти там не было. Но я еще завтра проверю».