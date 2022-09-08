В ООН назначили нового комиссара по правам человека
Генеральная Ассамблея ООН назначила нового комиссара по правам человека.
Генассамблея ООН утвердила австрийца Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара по правам человека.
«Позвольте считать, что Генассамблея желает одобрить назначение генеральным секретарем ООН Фолькера Тюрка от Австрии верховным комиссаром ООН по правам человека на четырехлетний срок. Решение принято», – заявил ведущий заседания.
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