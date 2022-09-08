Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:39

Стал известен главный «триггер» брюссельских переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, организованных при посредничестве председателя Евросоюза Шарля Мишеля. Как уже ранее сообщил haqqin.az, по данным армянских источников, стороны не смогли прийти к консенсусу по вопросу включения в повестку мирных переговоров вопросов Карабаха, а также «безопасности и прав» этнических армян, проживающих на территориях Азербайджана, которые временно находятся в зоне ответственности российских миротворческих сил.

Азербайджанская же сторона, наоборот, твердо заявляет, что карабахский конфликт, как таковой, более не существует, а потому тема прав и безопасности этнических армян является внутренним делом Азербайджана и не может быть предметом обсуждений на переговорах с Арменией. Тем временем, официальный Ереван продолжает стоять на своем, хотя секретарь Совета безопасности Армен Григорян не так давно предлагал начать мирные переговоры с Азербайджаном, оставив в стороне карабахский вопрос. Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, переговоры в Брюсселе были очень напряженными и сложными, что, кстати, подтвердил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как заявил в интервью армянской службе радио «Азадлыг» Арман Егоян – депутат правящей в Армении партии «Гражданский договор» и председатель постоянной Комиссии по вопросам евроинтеграции, Ереван и Баку не смогли договориться по вопросу согласования ключевых моментов. По его словам, Армения настаивает на включении карабахского вопроса в общий пакет отношений с Азербайджаном, тогда как официальный Баку не желает рассматривать его ни в каком контексте. Следует отметить, что в заявлении Шарля Мишеля, которое прозвучало после завершения переговоров в Брюсселе, о Карабахе не было сказано ни слова. Согласно тексту заявления Мишеля, стороны поручили своим министрам иностранных дел начать работу над мирным соглашением и договорились вновь встретиться в Брюсселе в ноябре 2022 года. В ходе своего визита в Италию сразу после завершения переговоров в Брюсселе, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил в интервью итальянскому изданию Il Sole 24 Ore, что до конца 2022 года мирный договор с Арменией может быть подписан. По словам главы государства, окончательное соглашение может быть достигнуто на основе пяти пунктов, выдвинутых Азербайджаном, включая взаимное признание территориальной целостности.

Уже упомянутого депутата парламента Армана Егояна не удивляет, что, говоря о мире с Арменией, президент Азербайджана не упоминает Карабах. «Естественно, с их (азербайджанской – ред.) стороны об этом нет ни слова. Они вообще не хотят об этом говорить, это мы хотим об этом говорить, - подчеркнул Егоян. – Речь идет о краеугольном вопросе, по которому нет согласия. Здесь есть определенная дилемма также среди сопредседателей, и это тоже делает ситуацию еще более сложной и многослойной». На вопрос, правда ли, что Ереван также стремится к заключению мирного договора уже в ближайшее время, Арман Егоян ответил: «Если будут учтены упомянутые нами пункты и можно будет достичь какого-то ощутимого и стабильного прогресса в вопросе гарантий защиты прав карабахский армян, то я этого не исключаю».

Тем временем, премьер-министр Никол Пашинян, участвовавший в международном экономическом форуме во Владивостоке, заявил, что в Брюсселе Ереван и Баку «интенсивно обсуждали карабахский вопрос». Впрочем, Пашинян, похоже, имел в виду, что на этих переговорах армянская сторона настаивала на включении карабахского вопроса в повестку мирных переговоров, а азербайджанская сторона, естественно, это отвергала. То есть «интенсивное обсуждение» в данном случае может означать лишь дискуссию о том, должен ли данный вопрос быть предметом переговоров, или, все-таки, его следует отложить в сторону раз и навсегда. Следует отметить, что после переговоров в Брюсселе Армения сразу же провела консультации с Россией. 5 сентября министр иностранных дел Арарат Мирзоян посетил Москву и встретился со своим российским коллегой. Армянский политолог Бениамин Матевосян считает, что в подходах Пашиняна и Мирзояна к карабахскому вопросу есть определенное противоречие. По его словам, позиция Мирзояна согласуется с позицией России, по мнению которой вопрос «статуса Карабаха» следует обсуждать не сейчас, а в будущем. «Мы уже в который раз видим, что заявления Мирзояна укладываются в рамки сформировавшегося наследия сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также в логику заявлений Лаврова и Путина о необходимости отложить вопрос статуса Карабаха «на потом», - отметил армянский политолог. – Почти всегда после брюссельских встреч или после диалогов в таком формате Мирзоян проводит телефонные переговоры с Лавровым, а затем выступает с соответствующими заявлениями».