Сингапурский самолет экстренно сел в Баку
Капитан рейса авиакомпании Singapore Airlines направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Согласно сообщению, самолет Boeing B777 приземлился в аэропорту Баку в 06:26 по местному времени. Пассажиров рейса разместили в аэровокзальном комплексе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
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