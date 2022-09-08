Больше никаких переговоров: Cеверная Корея провозгласила себя ядерным государством

Верховное народное собрание КНДР приняло Закон о политике в сфере ядерных сил, который юридически закрепил статус ядерного государства. Также КНДР подчеркнула, что не будет вести переговоры по денуклеаризации, поскольку обладание ядерным оружием является ее законным и неотъемлемым правом. С соответствующим заявлением выступил лидер страны Ким Чен Ын, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

В законе содержатся пункты о структуре и командовании ядерными силами, о целях, об условиях использования ядерных сил и порядке принятия соответствующего решения. В частности, в нем указывается, что КНДР, будучи "ответственной ядерной державой", не станет передавать другим странам ядерное оружие, не станет делиться ядерными технологиями, оборудованием и материалами для его производства.

"Ядерные силы подчиняются исключительно председателю Государственного совета. Право на принятие всех решений в отношении ядерного оружия принадлежит председателю Государственного совета", - также сказано в законе. Любые решения, связанные с ядерными силами, также принимаются исключительно лидером страны.

Условиями применения ядерного оружия являются применение или необратимая угроза применения ядерного оружия против КНДР, нападение на руководство страны, в том числе с использованием неядерного оружия, военная атака на важные стратегические объекты, необходимость предотвратить затягивание военных действий или обеспечить инициативу. Отдельно в документе подчеркивается, что такие контрудары будут нанесены "автоматически" после появления данных, подтверждающих угрозу.

Выступая на заседании Верховного народного собрания КНДР, Ким Чен Ын подчеркнул, что обладание ядерным оружием является законным и неотъемлемым правом его страны, в связи с чем Пхеньян не намерен вести никакие переговоры по денуклеаризации. "Мы не намерены отказываться от ядерного оружия. Новый закон делает невозможными переговоры по денуклеаризации", - цитируют его российские СМИ.

"Мы не откажемся от права на самозащиту, от которого зависят существование страны, безопасность народа и государства, какой бы тяжелой ни была ситуация, какой бы ни была ситуация в политической и военной сферах на Корейском полуострове, созданная США, мы не сможем отказаться от ядерного оружия, поскольку необходимо сдерживать ядерное государство США", - добавил Ким Чен Ын.

Он также отметил, что КНДР будет всеми способами укреплять готовность к ведению ядерной войны, продолжая диверсификацию средств применения ядерного оружия, расширяя пространство для проведения тактических ядерных операций, повышая операционную эффективность и надежность ядерных сил.