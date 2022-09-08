Разведка Украины сосчитала российские «Искандеры» и С-300

У России осталось менее 200 «Искандеров», заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз – буквально в августе, когда они запускали в район Киева с территории Беларуси", - сообщил Скибицкий в интервью украинским СМИ.

По словам Скибицкого, у РФ осталось еще порядка 7 тысяч устаревших ракет С-300. "Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года", - рассказал представитель ГУР.