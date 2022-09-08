Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана заявляет о новых обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении в районе азербайджано-армянской границы.
В сообщении азербайджанского военного ведомства говорится, что с вечера 8 сентября и до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Нораван Гаракильсинского района, Субатан Басаркечарского района и Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Ахмедлы и Гаджилар Лачинского района, а также Зивел Кельбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры, отмечается в сообщении военного ведомства.