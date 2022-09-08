В США рассказали о будущей цене на российскую нефть

Ценовой потолок для российской нефти должен быть установлен на рыночном уровне, но с вычетом надбавок. Об этом заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг, пишет Reuters.

"Потолок цен должен соответствовать или находиться в диапазоне исторического уровня цен, который был установлен российским рынком", - сказала чиновница. При этом из цены должны вычесть надбавки в цене, которые возникли после начала войны в Украине и вследствие последовавшего за этим эмбарго на закупки российской нефти от Евросоюза и Соединенных Штатов.

"Есть несколько ключевых точек, на которые мы ориентируемся в отношении того, на каком уровне в конечном счете должны быть установлены цены, и это учитывает предельные издержки производства для российской нефти", - добавила Элизабет Розенберг.

По мнению чиновницы, Соединенные Штаты и страны G7 хотят установить лимит на российскую нефть на уровне, превышающем стоимость ее добычи.