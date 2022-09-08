Шарль Мишель приветствует передачу Азербайджаном армянских военных

«Приветствуем освобождение Баку еще пятерых армянских военнослужащих после обсуждений 31 августа в Брюсселе». Об этом на своей странице в Twitter написал председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель.

«Ключевым приоритетом является решение всех нерешенных гуманитарных вопросов», - написал он.

Напомним, руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан накануне передал Армении еще пять армянских военнослужащих. Среди переданных Армении военнослужащих: Мартин Мушегович Аграманян (1997 г.р.), Ашот Артакович Геворкян (1997 г.р.), Феликс Аршакович Григорян (1996 г.р.), Вараздат Манукян (1990 г.р.) и Эдик Тиграни Овсепян (1999 г.р.).