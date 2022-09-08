Шарль Мишель приветствует передачу Азербайджаном армянских военных
«Приветствуем освобождение Баку еще пятерых армянских военнослужащих после обсуждений 31 августа в Брюсселе». Об этом на своей странице в Twitter написал председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель.
«Ключевым приоритетом является решение всех нерешенных гуманитарных вопросов», - написал он.
Welcome release by Baku of five more Armenian detainees, following 31/8 discussions in Brussels.— Charles Michel (@CharlesMichel) September 9, 2022
That handover is taking place bilaterally is a first - and to both 🇦🇿 and 🇦🇲 credit.
Addressing all outstanding humanitarian issues is a key priority.@azpresident @NikolPashinyan
Напомним, руководствуясь принципами гуманизма, Азербайджан накануне передал Армении еще пять армянских военнослужащих. Среди переданных Армении военнослужащих: Мартин Мушегович Аграманян (1997 г.р.), Ашот Артакович Геворкян (1997 г.р.), Феликс Аршакович Григорян (1996 г.р.), Вараздат Манукян (1990 г.р.) и Эдик Тиграни Овсепян (1999 г.р.).