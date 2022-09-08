Ильхам Алиев выразил соболезнования Лиз Трасс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Лиз Трасс в связи со смертью королевы Елизаветы II.

«Известие о кончине выдающегося главы государства – королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II - мы встретили с чувством горя.

Ее Величество королева Елизавета II, со второй половины XX века с честью вписавшая свое имя на страницы мировой истории, сыгравшая исключительную роль в судьбе Соединенного Королевства, была выдающейся личностью, яркой личностью своего народа.

Королева, самоотверженно посвятившая всю свою жизнь развитию своей страны, своим примером искренней преданности общенациональным интересам, бескорыстному служению своему народу, безграничной преданности государству воздвигла в сердцах миллионов соотечественников вечный памятник. За семь десятилетий деятельности она по праву заслужила огромный авторитет, глубокое уважение и почитание во всем мире.

Выражаю глубокие соболезнования вам, королевской семье, всему народу Соединенного Королевства от своего имени и от имени азербайджанского народа в связи с этой тяжелой утратой», - говорится в письме Ильхама Алиева.