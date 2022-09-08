В ЦРУ назвали «провалом» российскую военную кампанию в Украине
Через шесть месяцев "очень тяжелого периода войны" Украина начала переходить в контрнаступление, и российское вторжение можно рассматривать только как провал. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает The New York Times.
Говоря о контрнаступлении на юге Украины и вокруг Харькова, Бернс заявил, что президент России Владимир Путин "сильно недооценил мужество и боеспособность Украины". Хотя последняя глава войны еще не написана, Бернс сказал, что "трудно рассматривать послужной список Путина на войне как что-то иное, кроме провала".
Глава ЦРУ объясняет это тем, что российский президент "был окружен советниками, которые не желали бросить ему вызов, и что российский лидер ошибочно полагал, что чем дольше будет продолжаться конфликт, решимость Европы поколеблется, а внимание Америки будет рассеяно". "Сейчас Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы и американцы. Я считаю, и мои коллеги из ЦРУ считают, что Путин настолько же ошибается в отношении этой ставки, насколько он был глубоко неправ в своих предположениях, сделанных еще в феврале прошлого года", - заявил глава разведки.
Этот новый просчет, по мнению Бернса, будет иметь далеко идущие последствия, поскольку "не только показывает слабость российской армии, но и гарантирует долговременный ущерб для российской экономики и поколений россиян".