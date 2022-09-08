В ЦРУ назвали «провалом» российскую военную кампанию в Украине

Через шесть месяцев "очень тяжелого периода войны" Украина начала переходить в контрнаступление, и российское вторжение можно рассматривать только как провал. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает The New York Times.

Говоря о контрнаступлении на юге Украины и вокруг Харькова, Бернс заявил, что президент России Владимир Путин "сильно недооценил мужество и боеспособность Украины". Хотя последняя глава войны еще не написана, Бернс сказал, что "трудно рассматривать послужной список Путина на войне как что-то иное, кроме провала".