США наказали Иран

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против оборонных компаний Ирана. Утверждается, что они отвечали за отправку иранских беспилотников в Россию. Информация об этом опубликована на сайте Минфина.

Под санкции попали три иранские компании-производителя беспилотников - Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) и Baharestan Kish Company. В черный список попал также управляющий директор Baharestan Kish Company Рехматолла Хейдари.

Кроме компаний-производителей, санкции коснулись иранской компании Safiran Airport Services. Вашингтон уверен, что она "координировала российские военные полеты между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и сопутствующего оборудования из Ирана в Россию".

16 июля телеканал CNN сообщал, что правительственная делегация РФ дважды посещала в Иране аэродром Кашан, чтобы осмотреть военные беспилотники. Незадолго до того советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что "иранское правительство готовится в ускоренном порядке предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, способных нести вооружение". В конце августа газета The Washington Post написала, что Иран отправил в Россию первую партию боевых беспилотников как минимум двух типов - Mohajer-6 и Shahed - которые ВС РФ планирует использовать в войне против Украины. По данным источников, близких к разведке США, российские военные остались недовольны первыми тестами иранских БПЛА, так как столкнулись с многочисленными сбоями в их работе.