Американские эксперты: армия Украины может освободить еще один город

Украинские войска, вероятно, освободят Купянск (город в Харьковской области Украины, в феврале 2022 года был захвачен российскими войсками в ходе вторжения России в Украину) в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит для россиян пути поставок на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы в контрнаступлении в Харьковской области 8 сентября продвинулись на 20 километров от основного тылового узла России в Купянске. Украинские войска, вероятно, захватят Купянск в течение следующих 72 часов, серьезно ухудшив, но не полностью разорвав российские наземные линии связи (GLOC) с Изюмом", - отмечается в сводке, которую цитируют украинские СМИ.

Аналитики ISW отмечают, что успехи Украины на линии Харьков – Изюм "создают трещины в российском информационном пространстве и подрывают доверие к российскому командованию" до степени, которой не было со времен неудачной российской переправы через реку Северский Донец в Белогоровке (Луганская область) в середине мая.