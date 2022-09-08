В Апшероне трагически погиб рабочий
В четверг, 8 сентября, в прокуратуру Апшеронского района поступила информация о смерти 63-летнего Эльшада Мамедова в селе Фатмаи.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что Э.Мамедов, работавший мастером штукатурных работ в частном жилом доме, расположенном на территории села Фатмаи, упал и скончался в результате полученных травм головы.
По данному факту проводится расследование в прокуратуре Апшеронского района.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!