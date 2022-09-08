Ученые нашли неизвестный минерал на Луне

На Луне китайские ученые обнаружили ранее неизвестный минерал, он был в пробах лунной почвы. Об этом сообщил канал CCTV со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР.

Образцы доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5". Исследователи назвали минерал "камень Чанъэ". Он стал шестым новым минералом, который люди обнаружили на Луне.

Ученые выделили из образцов лунного грунта монокристаллическую частицу размером около 10 микрон. По структуре "Камень Чанъэ" представляет собой фосфатный минерал в форме столбчатого кристалла. Китайские ученые утверждают, что этот минерал содержится в частицах лунного базальта.